HBL》超扯！蔡學墉「二樓投籃」影片爆紅 今率南湖打下8強首勝（影音）

南湖高中蔡學墉。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕南湖高中蔡學墉在農曆新年前練完球後，在隊友慫恿下直接從二樓看台投籃，神奇連續命中7顆，影片PO上網後吸引7.2萬人按讚、破百萬觀看、5千次分享，今天他展現射手本色砍進6顆三分球，幫助南湖以81：70打敗東泰高中，收下113學年HBL男子甲級8強首勝。

從國中就是射手的蔡學墉此仗進帳20分為全隊最高，不過他認為，最主要還是隊友周佑承、幸宇勝的切入可以吸引到對手防守，自己才有出手機會。周佑承也打出全能身手，繳出14分、6籃板、9助攻及7抄截的漂亮成績單。

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南湖高中周佑承。（記者陳志曲攝）



談到破百萬的影片，蔡學墉表示，「當天練完球後，學弟看到我在二樓就把球順勢丟給我，我也就試試看，蠻意外會一直進球的。」蔡學墉也把影片PO在網路上，不過沒料到會引起廣大迴響，原本以為只會有自己的朋友會看到，很意外影片爆紅。

南湖教練王浩森不知道蔡學墉這神奇的影片，看完後直呼「太扯！」，王浩森表示，蔡學墉跑不快、跳不高，不過最大特質就是「臉皮夠厚」，不會因為投不進就不敢出手，所以大家也都會給他更多出手機會。

南湖高中孫奕。（記者陳志曲攝）



南湖高中蕭丞佑（中）。（記者陳志曲攝）



南湖高中張凱恩（右）。（記者陳志曲攝）

東泰高中邱繼揚。（記者陳志曲攝）



南湖高中拿下勝利。（記者陳志曲攝）



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