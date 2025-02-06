NBA》東契奇獨行俠球衣成絕版品！納達爾學院：湖人可以給我們新的嗎？

Querido @luka7doncic,

Ayer recibimos en el Rafa Nadal Museum la camiseta que con tanto cariño nos dedicaste la semana pasada en Dallas. ¡Muchas gracias! @LosLakers, ¿veríais factible ayudarnos a conseguir una nueva? pic.twitter.com/81PMYrNr1c — Rafa Nadal Academy by Movistar （@rnadalacademy） February 4, 2025

〔記者盧養宣／綜合報導〕東契奇（Luka Doncic）近日在驚天交易案中被送往湖人，他在獨行俠的球衣也成為絕版品，西班牙網球傳奇納達爾（Rafa Nadal）開設的網球學院昨就曬出東契奇的簽名球衣，還標記湖人官方帳號，打趣想要索取新版球衣。

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納達爾網球學院的官方帳號發文指出，「東契奇，我們昨天收到你上週從達拉斯寄到納達爾博物館的球衣，謝謝你！」這件獨行俠球衣上面還有東契奇的親筆簽名，同時寫著「獻給納達爾學院」。

只是球衣寄到時已「物是人非」，也讓納達爾網球學院在X發文感謝東契奇之餘，也不忘標記他的新東家湖人隊，「你們可以幫我們拿到一件新的嗎？」

在耶誕大戰拉傷左小腿的東契奇已經高掛免戰牌超過一個月，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）今受訪表示，東契奇最快有望在台灣時間週日面對溜馬一戰迎來在湖人的初登場。

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