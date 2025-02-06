NBA》轉隊國王首戰即吞敗！拉文：我知道該如何打球

拉文。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕國王今日面對近10場僅1勝的魔術，卻反而被對手打得毫無招架之力，最終以111：130落敗。其中，因季中交易加入國王的拉文（Zach LaVine）初次登場，賽後也表達了自己的看法。

「這是一場各方面都很艱難的比賽，顯然這不是你想要的首秀，但這就是NBA，明天還有另一場比賽。」拉文說道。

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拉文認為，第一場比賽最重要的就是努力去打，不論自己或是隊友表現如何：「我已經在NBA11年了，我知道該如何打球，我會找到辦法適應這裡。」

今日攻下全隊最高21分，另有13籃板、3助攻的立陶宛裔球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）也談到球隊仍處於適應階段：「這對我們所有人來說都是新的開始，這只是第一場比賽。我們會看影片，彼此磨合，我相信會發展得更好。」

「一旦我們找到節奏，這支球隊將會變得非常危險。」沙波尼斯認為拉文的天賦將有助於球隊拉開空間，自己也會盡力為他創造輕鬆的出手機會，並相信他的加入將為團隊的進攻增添新的變數。

本場比賽，拉文上場30分鐘，攻下13分、1籃板、3助攻、1抄截，全場13投僅4中，投籃命中率僅30.8%，三分球5投0中。

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