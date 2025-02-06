WTT大滿貫》4局扳倒世界排名第二組合 林昀儒/高承睿首次合體就殺進4強

林昀儒（左）和高承睿擊退日本組合，挺進男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「武林高手組合」林昀儒/高承睿，今晚在2025年WTT新加坡大滿貫男單8強戰，以3:1扳倒世界排名第2的日本組合戶上隼輔/篠塚大登，首度搭配就闖進決賽，下一場將和世界排名第5的法國組合多爾/布拉薩德爭奪決賽門票。

戶上隼輔/篠塚大登在去年的沙烏地大滿貫賽、WTT年終賽都獲得亞軍，其中年終賽還扳倒中國的「雙林組合」林高遠/林詩棟，實力雄厚。

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面對勁敵，林昀儒/高承睿首局就先聲奪人，在4平後打出一波7:1的強攻，11:5拿下。

第2局，林高配在7:10絕境下，高承睿側身暴拉得手，連續化解兩個局點，迫使日本組合叫出暫停，重回比賽後，篠塚大登正手挑打得手，林高配9:11讓出。

林高配在第3局重整旗鼓，在6:5領先時再度打出一波5:1的攻勢，11:6再下一城。

關鍵第4局，林高配在6:4、8:6領先下兩度被追平，決勝時刻，林昀儒的發球讓篠塚連續接球失誤，林高配連拿3分，11:8奏捷。

女雙方面，世界排名第5的鄭怡靜/李昱諄，歷經5局大戰後，以3:2（7:11、11:4、11:7、4:11、11:4）力退世界排名11的「日韓組合」長崎美柚/金娜英，連續兩年挺進4強。4強將遭遇中國「雙曼組合」王曼昱/蒯曼。

鄭怡靜（右）、李昱諄聯手擊退日韓組合，闖進女雙4強。（取自WTT官網）

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