NBA》轉隊國王首登場獲球迷熱情支持 拉文：對我來說意義非凡！

拉文（左）。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕拉文（Zach LaVine）今日迎來國王生涯首戰，雖然最終國王以111：130敗給魔術，但當拉文的名字在賽前介紹時，他踏上Golden 1 Center（國王主場），現場球迷爆發熱烈歡呼與掌聲。賽後拉文對此感激不已：「被一支球隊熱烈歡迎的感覺，對我來說意義非凡。」

「能夠聽到球迷的歡呼聲，能夠感受到他們的支持，看到家人坐在場邊，這一切真的很美好。」拉文說道。他表示，當知道自己被需要時，這種感覺比任何事情都更重要，但唯一能讓這更完美的，就是拿下勝利。

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此外，拉文提到首秀特別重要，因為球迷會關注這場比賽：「我希望結果能好一些，但我真的很感謝大家的支持。」

當被問及是否因為首站而感到緊張時，拉文笑著回應：「我現在已經不會緊張了，我有3個孩子和老婆，那些事情才真的讓我緊張。」

「這場比賽只是讓我有點期待，很高興能夠回到球場，畢竟已經2周沒比賽了，國王代理主帥克里斯蒂（Doug Christie）也問我：『你覺得自己能打12分鐘嗎？』我就說：『我們來試試看吧。』」

拉文自1月28日以來，因陪產假未曾出賽，今日，拉文的妻子與小孩也來到場邊見證他在國王的首秀。

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