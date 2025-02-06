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PLG》許晉哲分析勇士對獵鷹3連敗原因 「不該一直看前面成績」

2025/02/06 19:10

富邦勇士總教練許晉哲。（資料照，記者塗建榮攝）富邦勇士總教練許晉哲。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／台南報導〕PLG台北富邦勇士本季對陣台南台鋼獵鷹僅拿1勝，近期更吞下3連敗，勇士總教練許晉哲今分析對戰劣勢原因，他認為獵鷹戰績暫居第二並不意外，「我覺得大家不要一直看前面的成績！」

勇士對獵鷹打得辛苦，連唯一1勝都是打到最後階段才以102：99逆轉，許晉哲表示，內線戰力是最大問題，獵鷹大洋將鉑金、赤崁、翟蒙很壯且衝撞能力很好，小洋將飛雷神的壓迫性也很強。

許晉哲進一步指出，勇士洋將金恩對上獵鷹打得較不順手也是一大關鍵，雖他都有雙位數得分進帳，但投籃命中率欠佳，因金恩過去就待過獵鷹，「跟其他隊相比，金恩對到他們的效率確實沒那麼好。」而今金恩沒有在對陣獵鷹的登錄名單內。

獵鷹上季在T1排墊底，本季轉戰PLG以7勝5負暫居第二，表現令人刮目相看，對此許晉哲直言，「我覺得大家不要一直看前面成績，我們勇士也曾經是三連霸 隊伍，但那都是曾經。」

對於獵鷹繳出不錯表現，許晉哲坦言並不意外，他認為換了不一樣的洋將，每人都有不同特色，且季後補強後讓陣容更加整齊，有原本坐鎮後場的谷毛唯嘉，還補進謝宗融提升前場戰力，「我覺得大家應該要看現在的陣容有誰，不該停留在以前，這確實不太對。」

勇士今天南下至成大體育館對陣獵鷹，盼能終止對戰3連敗，也希望能縮小與第二獵鷹的勝差。

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