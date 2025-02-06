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MLB》天使農場排名敬陪末座 美媒：沒交易大谷翔平太傷

2025/02/06 20:26

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕權威新秀網站《棒球美國》今天公布大聯盟30支球隊的農場排名，上季苦吞隊史最慘99敗的天使成為爐主，排名倒數第一，內文也指出沒有交易大谷翔平對他們來說太傷。

天使隊去年賽季創下63勝99敗隊史最差成績，連續10年無緣季後賽也寫下史上最長，天使雖然有準名人堂球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout），但整體戰力不佳，連農場深度也不如人，權威媒體《ESPN》所列出的農場排名第28名，而在《The Athletic》和《棒球美國》都排名墊底。《棒球美國》的農場排名今天出爐，紅襪躍升至第1名，老虎高居第2，擁有佐佐木朗希的道奇位居第3。

《棒球美國》內文指出，天使隊近5年的農場排名都在後段班，去年位居第28名，他們太早把尼托（Zach Neto）和沙努爾（Nolan Schanuel）等球員升上大聯盟，此舉是揠苗助長，另外在2023年沒有選擇交易大谷翔平來提升農場戰力，至今仍是很大的損失。

《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）認為，天使雖然擁有幾名高水準的潛力新秀，但他們沒有優先透過交易來獲得更多年輕好手，這導致他們的農場有「頭重腳輕」的現象，農場面臨深度不足的狀況，這也造成年新秀被迫提前升上大聯盟，無法好好養成。

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