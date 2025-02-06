MiLB》升2A全壘打翻倍評價也上漲！ 李灝宇最新農場排名出爐

李灝宇。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上個賽季在老虎打出不俗表現的台灣小將李灝宇，在近期《The Athletic》公布的老虎農場20大榜單中排名第9，選秀專家勞爾（Keith Law）對他的力量也有所期待。

勞爾提到，現年22歲的李灝宇在2023年只於高階1A出賽72場，敲出6轟，同時沒有展現太多可被挖掘的潛在力量，不過去年卻在升級到2A後，於87場比賽敲出12轟，全壘打數翻倍的表現成為小驚喜。

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與前年賽季被認為太常只追求碰到球而沒有用力擊球不同，李灝宇開始用力拉打一些進入他好球帶內角和中心的球，在去年他僅有1轟的落點不是在左外野（拉打處）。選球面上，李灝宇不太追打壞球，同時處理變化球的能力也好。

做為二壘手，勞爾稱讚李灝宇的守備很紮實，而且展現出能偶爾勝任三壘手的能力，勞爾認為，二壘還是李灝宇最終的守位。只是勞爾也建議李灝宇得避免讓身材變得更「粗」，因為以內野手來說，他的身高已經不高。

李灝宇有著明顯的傷勢疑慮，連續2個賽季因傷提前報銷，2023賽季是因為小腿，2024賽季則是因為下背部。

最後勞爾認為，李灝宇或許有機會成為一位紮實的大聯盟平均水準二壘手，且如果他對於李灝宇的力量評估仍趨於保守，但卻在今年繳出20轟賽季的話，那將能獲得55分的力量評價（球探報告在評分上採取20-80，50為平均）。

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