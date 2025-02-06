晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》升2A全壘打翻倍評價也上漲！ 李灝宇最新農場排名出爐

2025/02/06 20:07

李灝宇。（資料照）李灝宇。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上個賽季在老虎打出不俗表現的台灣小將李灝宇，在近期《The Athletic》公布的老虎農場20大榜單中排名第9，選秀專家勞爾（Keith Law）對他的力量也有所期待。

勞爾提到，現年22歲的李灝宇在2023年只於高階1A出賽72場，敲出6轟，同時沒有展現太多可被挖掘的潛在力量，不過去年卻在升級到2A後，於87場比賽敲出12轟，全壘打數翻倍的表現成為小驚喜。

與前年賽季被認為太常只追求碰到球而沒有用力擊球不同，李灝宇開始用力拉打一些進入他好球帶內角和中心的球，在去年他僅有1轟的落點不是在左外野（拉打處）。選球面上，李灝宇不太追打壞球，同時處理變化球的能力也好。

做為二壘手，勞爾稱讚李灝宇的守備很紮實，而且展現出能偶爾勝任三壘手的能力，勞爾認為，二壘還是李灝宇最終的守位。只是勞爾也建議李灝宇得避免讓身材變得更「粗」，因為以內野手來說，他的身高已經不高。

李灝宇有著明顯的傷勢疑慮，連續2個賽季因傷提前報銷，2023賽季是因為小腿，2024賽季則是因為下背部。

最後勞爾認為，李灝宇或許有機會成為一位紮實的大聯盟平均水準二壘手，且如果他對於李灝宇的力量評估仍趨於保守，但卻在今年繳出20轟賽季的話，那將能獲得55分的力量評價（球探報告在評分上採取20-80，50為平均）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中