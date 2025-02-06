HBL》把比賽打難看就對！光復「防守戰」打敗松山奪10連勝

光復擊敗松山勇奪10連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕光復高中今天憑藉「鋼鐵般防守」刻意把比賽打難看，最終以60：51打敗松山高中，在113學年度男子甲級8強收下2連勝，也是本屆10連勝，續當男、女子組唯一不敗球隊。

光復向來就是以防守聞名，不過松山的「綠色神盾」也不是叫假的，光復總教練陳定杰指出，「上半場打完之後，我就告訴球員要把防守做好，攻不進我不在意，但我更在意是守不住，只要把比賽打難看，我們就有贏球機會。」

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光復高中張鈞淮。（記者陳志曲攝）

光復此仗投籃命中率僅34.7％，結果松山更慘只有22.1％，在命中率如此低的賽事中，最終也真的是光復帶走勝利。

陳定杰認為，本屆光復和過往大不相同，過去可能陣中有2到3位能力出眾的球員，本屆則是可用之兵更多，至少有10人能上場進行輪替，因此每場比賽都有不同球員跳出來，他就特別點名曾侑翰的3顆三分球相當關鍵，另外邱泓愷的防守也立大功。

光復本屆從預賽開始都沒有輸球，也順利完成10連勝，由於男子組已經沒有不敗之師，女子組的北一女中、普門中學也都敗給永仁高中，如今光復就成為本屆男、女子組唯一不敗隊伍。

光復高中曾侑翰。（記者陳志曲攝）

松山高中劉程恩。（記者陳志曲攝）

松山高中查傑。（記者陳志曲攝）

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