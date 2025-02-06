NBA》決勝2.9秒！妙傳溫班亞瑪殺死比賽 福克斯親曝贏球關鍵

福克斯。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕馬刺「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox）與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的全新組合，於今日對陣老鷹的比賽中首度亮相，2人在關鍵時刻完美配合，最終馬刺以126：125擊敗老鷹，成功拿下勝利。

「我告訴隊友們，無論我在比賽中狀態如何，我都能吸引防守者的注意，這次也不例外。」福克斯賽後表示，「他們決定包夾我，無論是戰術錯誤還是計畫好的，溫班亞瑪就是得到了一個空檔機會。」

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比賽最後2.9秒，雙方戰成平手，明星控衛保羅（Chris Paul）負責發球，並將球交給福克斯處理。此時，老鷹杭特（De'Andre Hunter）與丹尼爾斯（Dyson Daniels）對福克斯進行雙人包夾，馬刺隨即執行高位擋拆戰術，福克斯迅速識破防守將球傳給空切進入籃下的溫班亞瑪，迫使老鷹奧康古（Onyeka Okongwu）賠上犯規，讓溫班亞瑪站上罰球線並穩穩命中殺死比賽。

值得一提的是，福克斯在暫停時已經明確告訴溫班亞瑪，這次進攻必須由他來主導：「我告訴他：『你千萬別把球往外傳，我們願意接受任何結果，但一定要由你來終結比賽』他果然做到了，並投進關鍵罰球，這就是贏球的關鍵。」

「這是代理總教練強森（Mitch Johnson）精心設計的戰術，我只希望當時能用右手完成那次灌籃。」溫班亞瑪表示。

本場比賽馬刺曾領先達20分，儘管比賽最後被老鷹T.楊恩（Trae Young）投進關鍵追平分，但福克斯在決勝時刻冷靜指揮戰局，讓馬刺驚險取勝。

福克斯轉隊首秀就繳出24分、5籃板、13助攻、3抄截的表現，全場22投11中，投籃命中率50%，並投進2記三分球。這場比賽也讓他成為馬刺隊史首位在初登場至少拿下20分10助攻的球員。

此外，溫班亞瑪也貢獻24分、12籃板、2助攻、1火鍋的表現，全場15投8中，投籃命中率53.3%，命中2記三分球。

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