PLG》獵鷹暫居聯盟第二 GM王澄緯希望打造好的範例

臺南台鋼獵鷹王澄緯（中）。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台南報導〕上季在T1墊底的台鋼獵鷹，本季加入PLG後戰績暫居第二，另外界刮目相看，獵鷹總經理王澄緯也坦然表示，很多人可能會認為他們會在後段班，但重點是打出成績，也希望打造一個「好的範例」。

在今天比賽以前，獵鷹以7勝5負暫居第二，領先過去3連霸的富邦勇士2場，王澄緯說：「所有人可能原本就認為我們會是爐主，但我們也不會反駁，就是打出成績。」

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獵鷹能衝上第二，王澄緯也希望能成為一個「好的範例」，他指出，南部球隊在招募球員上較為不利，但如果能有好的系統、好的舞台，對球員也是好事一樁，他舉例，過去本土長人謝宗融在勇士礙於陣型較無太多機會，但來到獵鷹後找到發揮舞台，「他就是一個好的例子，有球打比在哪裡重要。」

過去2季在勇士的上場時間零碎，謝宗融職業生涯首度南下後獲得固定出賽機會，在今天比賽以前，出賽13場，每場平均出賽28分鐘，拿6.5分、8.4籃板，逐漸重拾過去在禁區的宰制力。

對王澄緯而言，他也不會迷信「球星論」，因為籃球是團隊運動，球星也該交由球迷認定，「像谷毛唯嘉、謝宗融、白薩都打得不錯，對我來說，球員就是把自己本人做好，自然會有球迷。」

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