晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》說完「現代奴隸制」後就被勇士賣掉 施洛德恐再遭爵士釋出

2025/02/06 21:02

施洛德本季效力籃網與勇士，在今天被交易到爵士後恐遭釋出。（資料照）施洛德本季效力籃網與勇士，在今天被交易到爵士後恐遭釋出。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕本季被籃網交易給勇士，昨日提到現今NBA就像「現代奴隸制」的後衛施洛德（Dennis Schroder），在今天就被勇士賣給爵士，但他恐怕也無法待在爵士，會再次轉隊。

施洛德在籃網繳出18.4分、3.0籃板與6.6助攻的優質表現後被交易到勇士，在勇士施洛德表現未若先前優異，場均僅10.6分、2.3籃板與4.4助攻，如今他再次因為勇士要交易來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），於5隊大型交易案中被勇士送往爵士，但後續NBA記者史皮爾斯（Marc J. Spears）表示，爵士可能會直接放棄施洛德，代表他恐怕會在本季轉到第四支球隊。

施洛德先前在討論到獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）被賣到湖人的驚天交易案時，表示，「這像是現代奴隸制。說到底這就是現代奴隸制。即使你有合約，所有人還是可以決定你要去哪。」想不到在講完這件事情不久後，他便馬上成為交易包裹的配角。

現年31歲的德國好手施洛德，生涯814場出賽便效力過老應、雷霆、湖人、籃網、暴龍、塞爾提克、勇士、火箭等8支球隊，是名符其實的籃球浪人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中