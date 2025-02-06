NBA》說完「現代奴隸制」後就被勇士賣掉 施洛德恐再遭爵士釋出

施洛德本季效力籃網與勇士，在今天被交易到爵士後恐遭釋出。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕本季被籃網交易給勇士，昨日提到現今NBA就像「現代奴隸制」的後衛施洛德（Dennis Schroder），在今天就被勇士賣給爵士，但他恐怕也無法待在爵士，會再次轉隊。

施洛德在籃網繳出18.4分、3.0籃板與6.6助攻的優質表現後被交易到勇士，在勇士施洛德表現未若先前優異，場均僅10.6分、2.3籃板與4.4助攻，如今他再次因為勇士要交易來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），於5隊大型交易案中被勇士送往爵士，但後續NBA記者史皮爾斯（Marc J. Spears）表示，爵士可能會直接放棄施洛德，代表他恐怕會在本季轉到第四支球隊。

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施洛德先前在討論到獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）被賣到湖人的驚天交易案時，表示，「這像是現代奴隸制。說到底這就是現代奴隸制。即使你有合約，所有人還是可以決定你要去哪。」想不到在講完這件事情不久後，他便馬上成為交易包裹的配角。

現年31歲的德國好手施洛德，生涯814場出賽便效力過老應、雷霆、湖人、籃網、暴龍、塞爾提克、勇士、火箭等8支球隊，是名符其實的籃球浪人。

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