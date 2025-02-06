WTT大滿貫》4連勝巴西一哥卡德拉諾 林昀儒連兩年殺進男單8強

林昀儒擊退世界排名第6的巴西名將卡德拉諾，挺進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT新加坡大滿貫賽男單賽事，以3:1力退世界排名第6的巴西名將卡德拉諾，連續兩年挺進8強，明天將遭遇天敵中國「小石頭」林詩棟，盼能拿下對戰首勝。

世界排名12的林昀儒過去和卡德拉諾交手4次，除了第一次在2017年捷克公開賽以3:4落敗外，之後連贏3場，但去年法蘭克福冠軍賽雙方大戰5局，小林才以3:2脫困。

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今晚再戰，林昀儒首局很快就進入比賽狀況，在3:2領先時，利用拿手的反手擰絕技連拿5分拉開差距，11:7先馳得點。

第2局，林昀儒在8:10落後時，祭出拿手的反手擰化解兩個局點後，以11:10反超，可惜接下來4個局點都未能把握住，最終反倒以14:16讓出。

關鍵第3局，雙方一路纏鬥至8平，林昀儒10:8率先逼出局點，卡德拉諾雖靠著強力正手拍化解1個局點，但隨後小林在相持球大戰中一記大角度的正手攻擊得手，11:9再下一城。

第4局，林昀儒4:2開局後，迫使對手喊出暫停，重回比賽後，小林又打出一波5:1攻勢，打得卡德拉諾有些洩氣，兩度出現發球失誤，最終小林以11:6拿下對戰4連勝。

林昀儒生涯五度對上世界排名第2的林詩棟還沒開胡，光是去年就輸了4次，包括最近一次在法蘭克福冠軍賽四強戰以0:4落敗，明天將尋求突破。

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