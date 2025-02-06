NBA》福克斯首秀並列歷史紀錄！馬刺代總：為球隊開啟全新層次

福克斯（左）、強森（右）。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕馬刺今日靠著「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox）與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在關鍵時刻的出色發揮，最終以126：125擊敗老鷹。老將保羅（Chris Paul）與代理總教練強森（Mitch Johnson）都對福克斯的表現感到驚豔。

強森賽後說道：「自私地說，作為教練，這大概是你能希望最完整的首秀表現，你可以看到他的潛力，我不會低估這一點，他是一名極具爆發力的球員，這令人興奮，將會為我們球隊開啟全新的層次。」

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馬刺在首節就攻下35分造成老鷹防線崩潰，其中福克斯、保羅和菜鳥卡斯特（Stephon Castle）的後場組合，直接（得分）或間接（助攻）包括了32分。「第一節，我們的進攻發起點與終結者極具多樣性，當你是對手時，你會努力尋找解決方案，試圖弄清該如何阻止這一切。」強森補充道。

賽後，保羅也對福克斯的表現大加讚賞：「我大概能想像福克斯的表現會是如何，但他的節奏、場上的空間感真的讓人印象深刻，他過去與許多優秀的中鋒合作過，但我不認為有誰能像溫班亞瑪這樣可以完全拉開場上的空間。我們甚至還沒有跟他一起正式訓練過，只有投籃訓練，我們會在接下來繼續學習並找到搭配方式。」

根據《ESPN》統計，福克斯前三節的運球投籃12投6中，命中率高達50%，並且在面對5名不同老鷹防守者的投籃壓迫下，仍能繳出12投8中，66.7%的高命中率。本場比賽，福克斯成為NBA史上第3位在轉隊首戰，就拿下20分並助攻30分以上的球員，前2位分別是「大鬍子」哈登（James Harden）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

「這確實是實質的進步，但老實說，我們應該更早達成22勝，這支球隊非常年輕，唯一的選擇就是繼續進步，持續向上。」溫班亞瑪說道。這場勝利讓馬刺本季戰績來到22勝，相比上賽季，馬刺直到4月15日才達成。

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