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PLG》柏德首戰好手感拿22分 勇士險勝獵鷹終止對戰3連敗

2025/02/06 21:36

富邦勇士開箱新洋將柏德。（富邦勇士提供）富邦勇士開箱新洋將柏德。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台南報導〕PLG台北富邦勇士洋將柏德初登場展現絕佳手感，全場14投10中、拿22分，守住對手的強力反撲，終場102：97力退台鋼獵鷹，結束對戰3連敗。

勇士過去對陣獵鷹4戰只拿1勝，近期已吞下3連敗，但今天打出好的開始，靠著賴廷恩單節投進2顆三分球、拿10分，柏德4次出手全進的好手感，首節打完33：22比下獵鷹。

過去面對獵鷹，勇士在禁區討不到便宜，但此戰靠著威希、沃特斯強打籃下，兩節打完的油漆區得分還以30：16優於對手，而柏德也沒有水土不服的問題，上半場8投6中、拿到14分，率隊以55：43領先獵鷹。

富邦勇士洋將威希。（富邦勇士提供）富邦勇士洋將威希。（富邦勇士提供）

打出氣勢的勇士，甚至連連續21次出手三分球都沒進的陳又瑋都在外線開火，引來板凳席歡呼，但獵鷹靠著鉑金獨拿13分打出反擊攻勢，谷毛唯嘉跟在讀秒時高拋傳給蓋比完成空中接力暴扣，讓士氣大振，雙方差距縮小至6分。

僅追比分的獵鷹在第四節最後階段靠著蓋比的三分球命中後，鉑金拋投得手，以及赤崁補籃命中，蓋比在最後30秒時的成功抄球後上籃，追到97：99落後，只是獵鷹錯失關鍵籃板，只能賠上犯規，蔡文誠兩罰命中鎖定勝局。

勇士4人得分達雙位數，威希也有21分、11籃板，賴廷恩12分，周桂羽進帳10分。至於獵鷹以飛雷神的24分最佳，鉑金拿20分、9籃板，谷毛唯嘉也有15分，共5人得分破10。

富邦勇士賴廷恩。（富邦勇士提供）富邦勇士賴廷恩。（富邦勇士提供）

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