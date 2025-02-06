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PLG》勇士挖到寶？ 吳永仁談新洋將柏德首秀「無可挑剔」

2025/02/06 22:14

勇士新洋將柏德。（富邦勇士提供）勇士新洋將柏德。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台南報導〕PLG台北富邦勇士今天「開箱」新洋將柏德（Jabari Bird），他在台灣初登場就技驚四座，14投10中拿全隊最高22分，率隊以102：97戰勝台鋼獵鷹，結束對戰3連敗。

柏德在2017年NBA選秀會獲得塞爾提克青睞，但只留下13場出賽經歷，之後他轉戰墨西哥、印尼、菲律賓、馬來西亞等聯賽，本季加入馬來西亞聯賽柔佛南方老虎籃球俱樂部，出賽10場，平均可得21.1分、6.4籃板，不僅帶領球隊闖進冠軍賽，更獲得FMVP殊榮。

在結束馬來西亞賽事後，柏德也轉戰台灣加入勇士，他完全沒有水土不服的問題，尤其中距離相當神準，今天首節打滿12分鐘，4投全進拿8分，上半場8投6中拿全隊最高14分，全場14投10中拿22分。

對於柏德的來台首秀，勇士執行教練吳永仁說：「今天表現沒什麼好挑惕，他的命中率很高，才練四、五次，以第一場來說，算是很棒的表現，就是體能還需要調整，也希望他可以讓身體狀態往更好的方向前進。」

柏德表示，剛抵台時確實有時差問題，但隨著練球逐漸進入狀況，對於自己的好手感，他說：「我不想講得太誇張，因為一直有在練習，所以有信心可以投進這些球。」

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