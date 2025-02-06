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MLB》1.3億短約加盟海盜！ 將滿37歲的潘姆加盟生涯第10隊

2025/02/06 22:47

潘姆新賽季將加盟海盜。（資料照）潘姆新賽季將加盟海盜。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與Katie Woo報導，海盜隊與潘姆（Tommy Pham）簽下一張400萬美元（約新台幣1.3億），外加25萬美元的合約。

下個月就要滿37歲的潘姆上個賽季曾效力於白襪、皇家與紅雀隊，在生涯前11個賽季他就打過9支球隊，過去3年更效力過7支球隊，《MLBTR》指出，由於過去他都扮演角色球員，且幾乎都簽下短約，因此導致他不斷轉隊，如今他將在海盜這支生涯第10支球隊，展開自己第12個賽季。

潘姆去年在白襪打得不錯，297個打席的打擊三圍是.266/.330/.380，接著他就在道奇、白襪、紅雀的三隊交易案當中轉戰紅雀，剛重返紅雀的他一開始就繳出8場比賽.379/.400/.759的打擊三圍，不過後續陷入低迷，39打數僅3安打，加上紅雀也遠離競爭行列，他就被放進讓渡名單，並被皇家撿走，雖然整體表現不佳，但也有些重要的安打，幫助皇家打進睽違10年的季後賽，最終他在整個賽季留下478個打席，.248/.305/.368的打擊三圍。

潘姆的到來將為海盜增添外野深度，新賽季海盜的外野手預計會由克魯茲（Oneil Cruz）、「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）、明星雷諾斯（Bryan Reynolds）擔任，潘姆有望做為面對左投時的代打。

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