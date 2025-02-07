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江坤宇專訪》令少棒教練驚艷的一幕 江坤宇卻笑說不記得了

2025/02/07 06:44

賴敏男（左）與江坤宇（右）。（賴敏男提供）賴敏男（左）與江坤宇（右）。（賴敏男提供）

〔記者林宥辰／專題報導〕中信兄弟江坤宇目前蟬聯4屆游擊金手套、上屆經典賽和去年12強賽，也都擔任台灣隊游擊手，守備功夫有目共睹。

被問到守備能力的奠定，江坤宇坦言，小時候的自己確實有些球感，但真正打好底子，還是得靠後天的練習，「球感可能是天份，但有些事要靠練習才會知道，比如腳步和傳球的動能，這些都要靠練習。」

江坤宇說，小時候就是慢慢練，真正到高中進入平鎮，才感覺自己的基礎打了底，他感謝當時的吳柏宏總教練、曾偉誠教練，讓他把基礎打得更好。

而江坤宇東園國小時期教練賴敏男，日前則提到江坤宇超齡一面，在對方一、二壘有人，擊出小飛球時，當時的江坤宇選擇讓球掉下來做雙殺，讓賴敏男直呼：「少棒不可能教這個。」江坤宇被問及此事時笑說，對小時候的事不太有印象，當下可能真的就是本能反應。

東園少棒時期的江坤宇，左五為江坤宇。（賴敏男提供）東園少棒時期的江坤宇，左五為江坤宇。（賴敏男提供）

東園少棒時期的江坤宇。（賴敏男提供）東園少棒時期的江坤宇。（賴敏男提供）

球隊出遊，前排左四為江坤宇。（賴敏男提供）球隊出遊，前排左四為江坤宇。（賴敏男提供）

當年江坤宇打亞洲少棒錦標賽，前排左一為江坤宇。（賴敏男提供）當年江坤宇打亞洲少棒錦標賽，前排左一為江坤宇。（賴敏男提供）

江坤宇（右）當年打亞洲少棒錦標賽與錢薇娟（左）合照。（賴敏男提供）江坤宇（右）當年打亞洲少棒錦標賽與錢薇娟（左）合照。（賴敏男提供）

江坤宇（右）與陳鏞基（左）合照。（賴敏男提供）江坤宇（右）與陳鏞基（左）合照。（賴敏男提供）

當年江坤宇打亞洲少棒錦標賽，前排左四為江坤宇。（賴敏男提供）當年江坤宇打亞洲少棒錦標賽，前排左四為江坤宇。（賴敏男提供）

賴敏男、江坤宇的父親江督、江坤宇。（左起）（賴敏男提供）賴敏男、江坤宇的父親江督、江坤宇。（左起）（賴敏男提供）

江坤宇（左）與賴敏男（右）。（賴敏男提供）江坤宇（左）與賴敏男（右）。（賴敏男提供）

江坤宇苦練出頭天，向賴敏男秀出長滿繭的雙手掌。（賴敏男提供）江坤宇苦練出頭天，向賴敏男秀出長滿繭的雙手掌。（賴敏男提供）

江坤宇的父親江督當年親筆寫下推薦信給東園少棒總教練賴敏男，希望兒子江坤宇能轉學到東園打球。（賴敏男提供）江坤宇的父親江督當年親筆寫下推薦信給東園少棒總教練賴敏男，希望兒子江坤宇能轉學到東園打球。（賴敏男提供）

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