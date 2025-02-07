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亞洲盃男籃》盧峻翔、林正是PLG唯二入選 陳建州分析兩人優勢

2025/02/07 06:45

PLG聯盟副會長陳建州。（資料照，記者陳志曲攝）PLG聯盟副會長陳建州。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男籃資格賽第3階段將在2月20日在台北和平籃球館登場，台灣隊將迎戰菲律賓，23日作客香港。籃協日前公布16人名單，其中PLG因為只有4隊，僅桃園領航猿盧峻翔、林正入選，但PLG副會長陳建州認為，兩人各有優勢。

對於盧峻翔、林正能進入國家隊，陳建州認為，當初他大力向教練團推薦兩人，「峻翔在國家隊需要時，一定能派上用場！」他也提到，總教練圖奇相當認真，都會到場觀察球員比賽情況，感覺已找到盧峻翔的「使用手冊」。

由於上階段資格賽第一次名單公布時，PLG僅富邦勇士周桂羽入選，盧峻翔後來因林俊吉受傷才遞補加入，這次雖少了周桂羽，但多了林正，陳建州說：「林正不管他的得分數據如何，對抗外國球員這件事情他可以做得很好，也是我們最缺乏的地方，還有籃板的保護，這是上次最大的問題，要對症下藥去解決。」

至於亞洲盃男籃資格賽「6搶4」外卡賽預計在3月18至20日，台灣隊有極大機率能取得參賽資格，但屆時兩聯盟都沒有停賽，加上已進入角逐季後賽的關鍵期，屆時可能出現母隊不放人的情況。

對此，陳建州強調，聯盟會全力配合，「我們和球團溝通，可以擔任靶子隊練習，這也是幫助國家隊的方式，我們和籃協互動、合作也越來越好。」陳建州認為，國際賽成績一定會影響國內籃球凝聚力，希望選手能有好的發揮。

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