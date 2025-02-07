亞洲盃男籃》本季表現大躍進卻成遺珠 李家慷不氣餒：繼續努力總會被選到

李家慷，（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿李家慷這季表現持續進步，無論攻防表現都優於過去，被看好有機會角逐年度最佳進步獎。不過，這次李家慷卻又再度無緣進入國家隊，被球迷們評為是遺珠之一，他表示，當然希望可以打，但知道自己還不夠資格，還要繼續努力。

對於這次無緣進入國家隊，李家慷分析，可能跟自己的位置也有關，所以教練卡米諾斯有給他多個目標，有時要打到1號位，「他希望看我能否有成為高控衛的機會，國家隊這事情我不會想太多，持續精進自己，總有一天會有選到我的時候。」

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至於心情上，李家慷表示，其實沒有特別失落，「當然還是希望可以打，只是我知道自己現在還不夠資格，可能還無法獨當一面、穩定性不夠，教練團考量的原因還很多吧！」

在球隊角色部分，李家慷表示，這季自己大多從替補出發，但希望能發揮最大效益，「無論領先或亂流時，我希望上場後可以幫助球隊撐住領先優勢，或是在亂流當中有好的調整，無論是控球、得分都可以。」他也給自己期許，在球隊頭號得分點盧峻翔當機時，可以跳出來分擔責任。

李家慷從上季開始持續進步，他不忘感謝領航猿團隊，「教練給我很多自信跟發揮空間，能夠進步一切都要歸功於教練團跟隊友信任。」

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