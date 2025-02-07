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網球》艾卡拉茲大秀背後擊球美技 挺進鹿特丹室內賽8強

2025/02/07 06:57

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）秀出背後擊球美技，6：2、6：1輕取會外賽殺入的義大利黑馬瓦瓦索里 （Andrea Vavassori），西班牙頭號種子2連勝安抵鹿特丹男網賽8強，持續朝向職業生涯首座室內硬地冠軍發起衝擊。

艾卡拉茲在這項ATP500等級賽事初登場，歷經3盤激戰復仇荷蘭地主外卡贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）後， 次輪這位21歲人氣新星徹底掌控節奏，僅花63分鐘強勢輾壓瓦瓦索里，尤其開賽第2局先打出一記令人驚艷的背後擊球，緊接著反拍致勝球拿分，形同表演賽的花式演出，足令現場觀眾驚呼連連。

「當時一切都變得自然而然。」坐擁4座大滿貫冠軍的前球王艾卡拉茲表示，許多情況無法練習，只能臨場隨興發揮，「贏球確實很重要，但我來這裡是為了娛樂觀眾，讓大家開心並享受觀看比賽。我並不是想在每場比賽都做到這點，但如果能完成，那就太棒了。」

艾卡拉茲去年成為自2009年以來，首位在硬地、紅土和草地這三種不同場地都贏得ATP500等級冠軍的全能球星，如今面對頻頻上網的瓦瓦索里，他更回敬一連串穿越球，打得對手無力招架，「今天情況比首輪好多了，每次離開球場，我總是思考怎麼樣才能做得更好，想辦法集中精力改進調整。我認為自己表現不錯，尤其經過這樣的比賽，信心就會增強。」

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