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MLB》去年曾來台打12強 前白襪強打孟卡達1年500萬美元加盟天使

2025/02/07 08:40

孟卡達。（資料照，記者塗建榮攝）孟卡達。（資料照，記者塗建榮攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）的消息指出，前白襪三壘強打孟卡達（Yoán Moncada）新賽季將加盟天使，並簽下1年500萬美元的合約。

孟卡達在新人球季曾在紅襪出賽8場，但在季末就透過交易轉隊來到白襪，並且一待就是8年，2019年打下個人生涯最佳的球季，132場出賽敲出25轟與79分打點，標準化進攻指數（OPS+）高達140。

不過在去年球季，孟卡達遭遇傷勢影響僅出賽12場，是他繼新人年後的最少出賽場次，留下.275/.356/.400的打擊三圍，沒有任何1轟與打點進帳，在球季結束後也代表古巴來台征戰世界12強棒球賽，4場的出賽留下14打數2安打1打點，同時吞下6次三振。

而在先前傳出也對這位三壘強打感興趣的小熊，根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X上的貼文表示，小熊曾開給他1年大約300萬美元的報價，不過最終孟卡達選擇來到天使。

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