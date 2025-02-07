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MLB》道奇花大錢補強引熱議 大聯盟主席收球迷來信擔憂無薪資上限

2025/02/07 10:21

大聯盟主席曼佛瑞。（資料照，美聯社）大聯盟主席曼佛瑞。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇近年來的大肆補強成為許多球迷關注的焦點，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）在今日接受訪問時表示，許多支持不同球隊的球迷來信給他，並認為因聯盟沒有設立薪資上限使他們感到相當擔憂。

道奇近兩年不只是延攬了大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等巨星，甚至還找來塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、前國聯救援王葉茲（Kirby Yates）、「令和怪物」佐佐木朗希等大咖球星加盟，儼然成為新一代的「邪惡帝國」，但因此花錢不手軟的作為也造成許多人不滿，甚至認為道奇正在摧毀棒球。

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）今日受訪時坦言，他收到許多球迷的來信，擔心聯盟因沒有設定薪資上限來限制球團的補強，「這是我們需要警惕的一個問題，也需要去決定我們是否該做些什麼來減緩這些擔憂，並確保未來能繼續帶來具競爭力且健康的比賽。」

不過曼佛瑞也表示，道奇是支經營良好且非常成功的球隊，球團所完成的每件事都遵守著聯盟的遊戲規則，並認為他們盡可能為球迷找出最佳陣容表示認可且相當正面，「然而我知道我收到的這些電子郵件，反映出其他隊的球迷很擔心他們支持的球隊沒有能力與之競爭，當我們的球迷開始煩惱時，我們當然也會煩惱，但要把這件事全歸咎於道奇身上，這我不能苟同。」

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