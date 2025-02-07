NBA》因東契奇交易案來到爵士！ 年僅21歲的前湖人首輪好手遭裁

希菲諾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕湖人日前做出核彈級交易，將戴維斯（Anthnoy Davis）送往獨行俠換來東契奇（Luka Doncic），作為交易的一部份，21歲小將希菲諾（Jalen Hood-Schifino）則前往爵士，但爵士在今天選擇將他裁掉。

湖人、獨行俠和爵士三方交易中，湖人換來東契奇、克勒貝爾（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），獨行俠得到戴維斯、克里斯蒂（Max Christie）、2029年首輪籤，爵士則收到希菲諾2025年快艇與獨行俠次輪籤。

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爵士在交易大限前特別忙碌，根據《鹽湖城論壇》爵士隨隊記者拉爾森（Andy Larsen）報導，爵士今天宣布裁掉希菲諾，以及透過施洛德（Dennis Schröder）交易案收到的資深前鋒理查森（Josh Richardson）。

希菲諾在2023年選秀會以首輪第17順位被湖人選中，然而他的職業生涯起步緩慢，季初就受到膝傷困擾，上季僅出賽21場，場均1.6分，並在去年3月又接受背部手術。本季希菲諾只打2場，自去年11月起又因腿筋傷勢無法比賽，而他本季在G聯盟也未有出賽紀錄，最終遭湖人交易並被裁掉。

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