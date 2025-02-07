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NBA》近2年領逾12億卻因傷只打39場！昔日年度最佳防守悍將遭交易

2025/02/07 11:07

史馬特。（資料照）史馬特。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊為了清薪資促成一筆三方交易，將30歲後衛「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）與2025年首輪選秀籤送往巫師，換回2枚次輪選秀籤。

這筆交易的第三方球隊國王，將後衛瓊斯（Colby Jones）送往巫師，並從灰熊獲得前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）；此外，巫師將後衛戴維斯（Johnny Davis）送往灰熊，並從國王換來中鋒蘭恩（Alex Len）。

報導指出，這筆交易讓灰熊清出薪資空間，可以更靈活去運用，包括可能與當家明星中鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）談續約事宜。

史馬特生涯前9年都效力塞爾提克，並在2021-22賽季榮膺年度最佳防守球員。然而自2023年6月被交易至灰熊後，史馬特不斷受到傷病困擾，在灰熊2個球季只出賽39場，場均11.6分4.0助攻3.5籃板1.6抄截。

史馬特過去與綠衫軍續簽4年7700萬美元合約，目前還剩下1年。根據《spotrac》，史馬特上季薪資超過1883萬美元，本季則超過2021萬美元，近2年薪資超過3904萬美元（逾12.8億新台幣），而史馬特來季薪資更將超過2158萬美元。

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