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MLB》阿隆索續留大都會 隊史全壘打王史卓貝瑞：期待他破紀錄

2025/02/07 11:47

「北極熊」阿隆索。（資料照，美聯社）「北極熊」阿隆索。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日宣布簽下2年5400萬美元合約的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）將回到大都會繼續打拚，讓目前暫居隊史全壘打王的傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）坦言，非常期待阿隆索能突破自己高懸已久的紀錄。

史卓貝瑞17年的生涯中，前8個賽季效力大都會，為球隊立下汗馬功勞並達成多項紀錄，生涯在大都會出賽1109場比賽，繳出.263/.359/.520的打擊三圍，敲出多達252發全壘打依舊是隊史紀錄，而目前累計226轟的阿隆索，僅差27轟就能成為新紀錄保持人。

史卓貝瑞透過電話受訪時談起自己的紀錄，他表示，阿隆索有一天將突破他的紀錄，之後也會有後起之秀再去突破它，這就是運動的走向，「如果他如願達成了，這將是樁大喜事，就像萊特（David Wright）那時打破了我的打點紀錄一樣，這對那些待在相同球隊並取得成功的年輕球員是非常大的祝福。」

史卓貝瑞也稱讚阿隆索，即便待在打球壓力非常大的紐約仍能繳出優異表現，並表示他目前唯一欠缺的就是世界大賽冠軍，「1988年我們曾進軍國聯冠軍系列賽，但是我們卻輸了。如果沒能獲勝，沒有人會記得你，這就是在紐約打球的道理，一直都是贏球至上，這也是球團與Pete正在追求的，他所需要做的就是帶領這支球隊前往下個層級，並奪下冠軍。」

「草莓先生」史卓貝瑞。（資料照，法新社）「草莓先生」史卓貝瑞。（資料照，法新社）

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