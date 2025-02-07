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NBA》離開熱火的巴特勒開心不用再被禁賽！盼助勇士重返冠軍榮耀

2025/02/07 12:39

巴特勒。（美聯社）巴特勒。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士昨天向熱火重磅交易來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），雙方也簽下2年1.21億美元延長合約。今天正式舉辦記者會，將批上「10」號球衣的巴特勒祝福前東家熱火，同時也期盼能幫助勇士奪下總冠軍。

巴特勒先前與熱火鬧得非常不愉快，進而向球團高喊「賣我」，還為此遭到禁賽處分。回顧自己的熱火的時光，巴特勒強調對熱火沒什麼負面評價，自己也盡最大努力完成自己的任務，「我非常尊重該球團的所有工作人員與隊友， 衷心祝福他們一切順利。」

在風波期間，傳出巴特勒首選被交易的目的地是太陽隊，被問及勇士是否為他的備案，巴特勒表示：「這是很棒的抉擇，而最棒的是，我啥都沒說過，所以沒有人真正知道發生了什麼事，因為我從不將事情脫口而出。所以不管怎樣，我很高興來到這裡。」

另外，先前也傳出巴特勒不想被交易至勇士，就算真的來到這裡也不會續約，但最終雙方仍達成共識。巴特勒否認續約是他選擇勇士的原因，並強調：「我認為最重要的是能再次打球，我只想繼續做我一直以來都很開心的事情，所以我很高興不用再被禁賽了！」

談到將與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等4屆冠軍老臣並肩作戰，巴特勒表示：「他們總是打出勝利籃球，為了贏球竭盡心力。」、「我想這就是我來到這裡的原因，我會盡我所能去做到大家期望的，那就是贏得總冠軍，我是認真的。」

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