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體育 籃球 NBA

NBA》K湯砍全隊最高25分擊敗塞爾提克 獨行俠收東契奇離隊後首勝

2025/02/07 12:31

湯普森今砍全場最高25分，幫助獨行俠中止3連敗。（法新社）湯普森今砍全場最高25分，幫助獨行俠中止3連敗。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今在塞爾提克主場作戰的獨行俠，靠著「K湯」湯普森（Klay Thompson）砍全場最高25分，以127：120收下勝利，除了中止3連敗外，也拿下前當家球星東契奇（Luka Dončić）離隊後的首場勝利。

湯普森在上半場就拉滿狀態，前2節13投10中、三分球5投3中爆砍23分，即便塞爾提克已有4人得分上雙，仍抵擋不住K湯的火燙手感，讓獨行俠以67：56領先。

易籃後，縱使湯普森手感迅速冷卻，但隊友厄文（Kyrie Irving）、艾克森（Danté Exum）與馬歇爾（Naji Marshall）接管比賽，再度擴大領先優勢，即便末節塞爾提克在派理查德（Payton Pritchard）的領軍下，一度連續攻下14分拉近分差，但獨行俠靠著厄文的帶領仍持續進帳分數，讓主隊反攻未果。

獨行俠除了本場砍25分的湯普森外，板凳出發的汀維迪（Spencer Dinwiddie）與馬歇爾也緊隨其後繳出優異表現，分別攻下22分與20分，厄文全場也有19分進帳，加佛德（Daniel Gafford）則收下8分、15籃板與5助攻。

塞爾提克部分，布朗（Jaylen Brown）也砍下25分並列全場最高，擔任替補的派理查德則有21分入袋，塔圖姆（Jayson Tatum）與波辛傑斯（Kristaps Porziņģis）各挹注17分。

布朗。（法新社）布朗。（法新社）

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