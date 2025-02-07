棒球》經典賽資格賽將開打 基隆七堵人畫作挺台灣隊

基隆市副議長楊秀玉服務處對面牆面上畫了巨幅「Team Taiwan」的畫作，為台灣隊力油。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕世界棒球經典賽資格賽即將在台灣舉行，為延續世界棒球12強奪金氣勢，基隆市副議長楊秀玉在服務處對面畫了巨幅「Team Taiwan」的畫作，為台灣隊加油，希望棒球健兒有好表現，再添一面金牌。

台灣隊去年在世界棒球12強摘金，國人對台灣棒球健兒的表現為之瘋狂，念念不忘。最近經典賽的資格賽即將在台灣開打，再度激起民眾的熱情。

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楊秀玉在七堵區光明路服務處對面牆面，畫了巨幅「Team Taiwan」的畫作，相當生動，尤其是隊長陳傑憲在胸前的手勢，深入人心。

楊秀玉說，經典賽資格賽最近就要開打，因此在服務處對面牆面畫了棒球隊的意象，為台灣隊加油，她認為這是一股力量，她認為「沒什麼不可能的，只要努力、加油，希望台灣隊再添一面金牌」。

另外，基隆市長謝國樑2月21日將帶領1000名師生前往大巨蛋現場觀賽，參與國際棒球盛事，臨場體驗棒球激情與熱血氛圍，共同為台灣隊加油。同時，市府在2月22日、23日在國門廣場舉辦經典賽直播派對，現場設有大螢幕，讓市民一同享受比賽的熱情，感受棒球的魅力。

基隆市副議長楊秀玉服務處對面牆面上畫了巨幅「Team Taiwan」的畫作，為台灣隊力油。（記者盧賢秀攝）

基隆市副議長楊秀玉服務處對面牆面上畫了巨幅「Team Taiwan」的畫作，為台灣隊力油。（記者盧賢秀攝）

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