晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

雙北世壯運開幕倒數3個月 侯友宜、蔣萬安公布選手禮包邀請把握報名機會

2025/02/07 12:56

新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安七日共同出席2025雙北世界壯年運動會服裝暨禮包公開記者會，兩人分別穿著藍色及粉紅色上衣搭配吉祥物「壯寶」的配色，歡迎各界報名參與盛會。（記者劉信德攝）新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安七日共同出席2025雙北世界壯年運動會服裝暨禮包公開記者會，兩人分別穿著藍色及粉紅色上衣搭配吉祥物「壯寶」的配色，歡迎各界報名參與盛會。（記者劉信德攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市、台北市共同在5月舉辦「雙北世界壯年運動會」，報名將在2月17日截至，賽會距離開幕倒數3個月，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今（7）日共同發布賽會專屬6款服裝及選手禮包，二人共同邀請大眾把握最後報名機會，路跑、籃球、木球及其他運動種類尚有報名名額。

侯友宜、蔣萬安表示，世壯運共有35個運動種類在69處場館辦理，將近1萬8000位工作人員服務來自138個國家、超過3萬名選手，大會推出賽務、場館、裁判、醫療、志工及籌備委員6款制服以便識別、為參與者提供諮詢服務；另外，選手專屬大禮包內含紀念衣、後背包、運動水壺、大浴巾、智慧穿戴裝置與環保餐具。

侯友宜也說，賽會期間，選手可免費騎乘深澳鐵道自行車，免費參加75場次一日遊跨域文化行旅，深度體驗新北市獨特文化，還可享3個月（5月17日至8月16日）免費搭假日觀光公車遊玩「水金九」，可至九份、黃金博物館、水湳洞、深澳鐵道自行車等景點旅遊觀光，另在賽會期間憑官方核發證件，可免費使用新北16座國民運動中心的體適能館及游泳池及泰山體育館、板樹體育館體適能館與八里焚化爐游泳池。

蔣萬安指出，台北市推出選手好康包括「場館好康」，國內外選手可憑認證卡免費使用台北市10座運動中心健身房及游泳池，另外「交通好康」由大會規劃賽會期間搭乘Uber 8折優惠及提供外國選手1200元交通卡，在台期間可免費搭乘捷運、台鐵等大眾運輸工具。

新北市體育局補充，雙北世壯運報名將於2月17日截止，路跑、籃球、木球及其他運動種類尚有報名名額，詳細資訊可至雙北世壯運官網及粉絲團查詢。

新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安七日共同出席2025雙北世界壯年運動會服裝暨禮包公開記者會，兩人分別穿著藍色及粉紅色上衣搭配吉祥物「壯寶」的配色，歡迎各界報名參與盛會。（記者劉信德攝）新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安七日共同出席2025雙北世界壯年運動會服裝暨禮包公開記者會，兩人分別穿著藍色及粉紅色上衣搭配吉祥物「壯寶」的配色，歡迎各界報名參與盛會。（記者劉信德攝）

雙北世壯運開幕倒數3個月 侯友宜、蔣萬安公布選手禮包邀請把握報名機會
2025雙北世界壯年運動會服裝暨禮包公開記者會，展示賽會服裝、智慧穿戴裝置、運動水壺大浴巾、後背包等。（記者劉信德攝）

雙北世界壯年運動會大禮包後背包。（記者劉信德攝）雙北世界壯年運動會大禮包後背包。（記者劉信德攝）

雙北世界壯年運動會運動水壺。（記者劉信德攝）雙北世界壯年運動會運動水壺。（記者劉信德攝）

雙北世界壯年運動會環保餐具。（記者劉信德攝）雙北世界壯年運動會環保餐具。（記者劉信德攝）

雙北世界壯年運動會紀念衣。（記者劉信德攝）雙北世界壯年運動會紀念衣。（記者劉信德攝）

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今（7）日共同發布世壯運賽會專屬6款服裝及選手禮包。（記者黃子暘攝）新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今（7）日共同發布世壯運賽會專屬6款服裝及選手禮包。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中