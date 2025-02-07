雙北世壯運開幕倒數3個月 侯友宜、蔣萬安公布選手禮包邀請把握報名機會

新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安七日共同出席2025雙北世界壯年運動會服裝暨禮包公開記者會，兩人分別穿著藍色及粉紅色上衣搭配吉祥物「壯寶」的配色，歡迎各界報名參與盛會。（記者劉信德攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市、台北市共同在5月舉辦「雙北世界壯年運動會」，報名將在2月17日截至，賽會距離開幕倒數3個月，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今（7）日共同發布賽會專屬6款服裝及選手禮包，二人共同邀請大眾把握最後報名機會，路跑、籃球、木球及其他運動種類尚有報名名額。

侯友宜、蔣萬安表示，世壯運共有35個運動種類在69處場館辦理，將近1萬8000位工作人員服務來自138個國家、超過3萬名選手，大會推出賽務、場館、裁判、醫療、志工及籌備委員6款制服以便識別、為參與者提供諮詢服務；另外，選手專屬大禮包內含紀念衣、後背包、運動水壺、大浴巾、智慧穿戴裝置與環保餐具。

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侯友宜也說，賽會期間，選手可免費騎乘深澳鐵道自行車，免費參加75場次一日遊跨域文化行旅，深度體驗新北市獨特文化，還可享3個月（5月17日至8月16日）免費搭假日觀光公車遊玩「水金九」，可至九份、黃金博物館、水湳洞、深澳鐵道自行車等景點旅遊觀光，另在賽會期間憑官方核發證件，可免費使用新北16座國民運動中心的體適能館及游泳池及泰山體育館、板樹體育館體適能館與八里焚化爐游泳池。

蔣萬安指出，台北市推出選手好康包括「場館好康」，國內外選手可憑認證卡免費使用台北市10座運動中心健身房及游泳池，另外「交通好康」由大會規劃賽會期間搭乘Uber 8折優惠及提供外國選手1200元交通卡，在台期間可免費搭乘捷運、台鐵等大眾運輸工具。

新北市體育局補充，雙北世壯運報名將於2月17日截止，路跑、籃球、木球及其他運動種類尚有報名名額，詳細資訊可至雙北世壯運官網及粉絲團查詢。

新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安七日共同出席2025雙北世界壯年運動會服裝暨禮包公開記者會，兩人分別穿著藍色及粉紅色上衣搭配吉祥物「壯寶」的配色，歡迎各界報名參與盛會。（記者劉信德攝）



2025雙北世界壯年運動會服裝暨禮包公開記者會，展示賽會服裝、智慧穿戴裝置、運動水壺大浴巾、後背包等。（記者劉信德攝）

雙北世界壯年運動會大禮包後背包。（記者劉信德攝）

雙北世界壯年運動會運動水壺。（記者劉信德攝）

雙北世界壯年運動會環保餐具。（記者劉信德攝）

雙北世界壯年運動會紀念衣。（記者劉信德攝）

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今（7）日共同發布世壯運賽會專屬6款服裝及選手禮包。（記者黃子暘攝）

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