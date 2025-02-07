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NFL》攜女星未婚妻出席頒獎典禮 比爾四分衛艾倫奪生涯首座MVP

2025/02/07 13:31

比爾明星四分衛艾倫與未婚妻出席頒獎典禮。（今日美國）比爾明星四分衛艾倫與未婚妻出席頒獎典禮。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NFL年度獎項今天公布，水牛城比爾明星四分衛艾倫（Josh Allen）擊敗巴爾的摩烏鴉2屆MVP四分衛傑克森（Lamar Jackson），生涯首度奪下年度MVP殊榮。

28歲的艾倫今與未婚妻、知名女星海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld）盛裝出席頒獎典禮，他以27張第一名選票擊敗烏鴉傑克森的23張，拿下生涯第一座MVP。此外，艾倫也成為史上第2位未入選年度第一隊，卻榮獲MVP的四分衛，另一位則是1987年的艾維（John Elway）。

艾倫奪下生涯首座年度MVP。（美聯社）艾倫奪下生涯首座年度MVP。（美聯社）

艾倫今年出賽17場，傳出3731碼與28次傳球達陣（被抄截6次），地面推進531碼、拿下12次跑陣達陣，帶領今年陣容換血的比爾在例行賽打出13勝4敗，儘管最終在美聯冠軍賽不敵衛冕軍堪薩斯酋長而無緣超級盃，艾倫在3場季後賽仍傳出636碼、累積6次達陣（4次傳球、1次跑陣），沒有遭到抄截。

值得一提的是，今年艾倫雖然表現銳不可擋，但各項傳統數據卻幾乎都輸給瞄準生涯第3座MVP的傑克森，卻依舊奪下MVP。外界皆認為其實去年艾倫的表現更勝傑克森，也值得MVP肯定，但最終仍由傑克森獲獎，於是今年將MVP頒給艾倫。但無論如何，艾倫的表現絕對實至名歸。

今年其他重要獎項，年度最佳新秀，進攻組為華盛頓司令四分衛丹尼爾斯（Jayden Daniels），防守組為洛杉磯公羊防守邊鋒維爾斯（Jared Verse）。年度最佳球員，進攻組為費城老鷹跑衛巴克利（Saquon Barkley），防守組為丹佛野馬角衛蘇爾坦（Patrick Surtain II），

年度東山再起獎，由辛辛那提孟加拉虎四分衛伯羅（Joe Burrow）拿下。至於教練方面，明尼蘇達維京人總教練歐康尼爾（Kevin O'Connell）獲得年度最佳教練，底特律雄獅進攻組教練強森（Ben Johnson）則獲得年度最佳助理教練。

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