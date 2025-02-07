NBA》太神！40歲詹皇飆Logo Shot+42分17籃板 湖人力退勇士奪4連勝

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今在主場迎戰勇士，40歲的詹姆斯（LeBron James）開啟「全力詹」模式，繳出42分、17籃板、8助攻超人表現，率隊以120：112擊敗勇士，衝出4連勝。

紫金大軍開賽手感火燙，靠著團隊外線火力，首節打完取得34：21雙位數領先。次節，詹姆斯上演個人秀下起三分雨，包括投進一顆「Logo Shot」嗨翻全場，詹姆斯上半場轟下23分，湖人以69：49大幅領先進入中場休息。

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易籃後，湖人命中率下滑，第三節只拿21分陷入進攻當機，反觀勇士手感提升，雙方分差迅速縮小。進入決勝節，勇士持續緊咬比數，靠著柯瑞（Stephen Curry）外線開砲，一度追到只剩5分差距，眼看戰局有翻盤危機，詹姆斯再度跳出來幫助球隊，他投進關鍵三分彈，一舉將勝負定調，終場湖人以8分之差收勝。

詹姆斯今日完全燃燒，全場25投14中、包括射進6顆三分球，得到42分、17籃板、8助攻，里維斯（Austin Reaves）23分、4助攻，文森（Gabe Vincent）挹注15分。

勇士方面，柯瑞轟下37分、7籃板，格林（Draymond Green）12分、5籃板。

LEBRON JAMES FROM THE LOGO OMG pic.twitter.com/NKt0jVdIhm — Lakers Empire （@LakersEmpire） February 7, 2025

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