WTT大滿貫》力退法國黑馬組合闖進決賽 林昀儒/高承睿創台灣男雙大滿貫最佳戰績

高承睿（左）和林昀儒的組合，擊退法國黑馬組合，闖進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕繼8強戰扳倒世界排名第2的日本組合戶上隼輔/篠塚大登後，首次搭檔的「武林高手組合」林昀儒/高承睿，今天在2025年WTT新加坡大滿貫賽男雙4強賽，再以3:1擊退世界排名第5的法國組合多爾/布拉薩德，也成為史上首對打進WTT大滿貫賽男雙決賽的台灣組合。

2022年的莊智淵/陳建安、2023年的莊智淵/林昀儒都在新加坡大滿貫賽男雙4強止步，林昀儒/高承睿也寫下台灣男雙新頁，教練王翊澤更直呼，「這可能是台灣史上最強的男雙組合!」

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多爾/布拉薩德去年奪下利馬挑戰賽、瓦拉日丁支線賽兩站冠軍，年終賽也闖進4強，實力不容輕忽。

首局雙方就緊咬比分，林高配在9:8領先時，林昀儒接發球擰拉得手，隨後又造成多爾接發球失誤，11:8先聲奪人。

第2局，林昀儒的反手擰為高承睿創造不少正手起板進攻的機會，5:0開局後，很快地以11:4拿下。

林高配第3局在開局3:5落後下，一度追到8平，但決勝時刻被法國組合連續進攻得手，8:11讓出。

第4局高潮迭起，林高配在開局5:1領先下連丟3分，即使叫出暫停，仍被對手追到5平。危急時刻，林昀儒反手擰神技再現，連拿3分，隨後更以10:7聽牌。

默契純熟的法國組合也沒有放棄，連續救回4個賽末點追成11平。千鈞一髮之際，高承睿先是正手搶拉得手，隨後林昀儒在相持中正手也打穿對手防線，13:11取得兩人合拍後的4連勝。

林高配冠軍戰將對決中國的王楚欽/林詩棟，王林配在四強以3:1逆轉世界排名第一的法國勒布朗兄弟檔。

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