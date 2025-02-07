NBA》愛德華茲繳超狂表現寫下多項紀錄！灰狼逆轉火箭奪2連勝

愛德華茲今日砍下41分，打破隊史多項紀錄，還幫助灰狼逆轉勝。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕今日在主場迎戰火箭的灰狼，當家一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）依舊保持昨天相當火燙的手感，單場砍下41分打破多項紀錄，在末節還帶領球隊上演逆轉秀，最終以127：114擊敗火箭收下2連勝。

上半場愛德華茲以8投4中，包括2記三分球與罰球11投全中之姿攻下21分，但火箭則靠著格林（Jalen Green）20分的表現在內，團隊4人達雙位數得分，率先以71：66領先，即便來到第3節，火箭由板凳出發的惠特摩（Cam Whitmore）領軍，單節收下11分依舊幫助球隊持續領先。

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比賽進入決勝節，上半場就展現火力的愛德華茲繼續發動攻勢，繳出單節9投6中、三分球5投3中、罰球2投1中的數據猛攻16分，幫助灰狼逆轉比賽，甚至還一度領先多達13分，最終將勝利留在主場。

愛德華茲背靠背的出賽依舊展現超狂數據，根據《StatMuse》指出，包括昨天面對公牛豪奪49分的表現在內，蟻人在過去24小時攻下多達90分，甚至在近兩個星期還一舉創下隊史最多三分球、最多40分與最多45分比賽的紀錄，今天也達成個人生涯第1000顆三分球，成為NBA史上最速達成的紀錄保持人。

灰狼除了愛德華茲之外，2023年選秀第2輪入隊的菜鳥克拉克（Jaylen Clark）攻下生涯新高17分，康利（Mike Conley）與里德（Naz Reid）分別進帳16與15分。

火箭部分，格林挹注28分為全隊最高，湯普森（Amen Thompson）、森根（Alperen Sengun）與惠特摩皆有16分入袋，布魯克斯（Dillon Brooks）15分。

格林。（美聯社）

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