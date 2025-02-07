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經典賽開打 嘉市21日起一連三天戶外轉播

2025/02/07 13:50

台灣隊去年在「世界12強棒球賽」奪冠，嘉市中正公園現場轉播吸引球迷到場加油。（嘉市政府提供）（記者丁偉杰攝）台灣隊去年在「世界12強棒球賽」奪冠，嘉市中正公園現場轉播吸引球迷到場加油。（嘉市政府提供）（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2026年第六屆世界棒球經典賽」資格賽事將於2月21日至25日於台北大巨蛋進行，嘉義市政府規劃於2月21日至23日在中正公園舉辦戶外轉播活動，邀請球迷朋友穿上紅藍白應援裝一同為台灣隊加油！

市長黃敏惠表示，台灣隊於去年「世界12強棒球賽」奪冠，參與12強賽事的28位選手名單中，有18人打過嘉市「諸羅山盃少棒賽」，可以說「嘉市是棒球原鄉，更是世界冠軍的搖籃，也是台灣棒球國手的搖籃」。

世界棒球經典賽即將開打，市府再次與中華電信合作並取得公播授權，舉辦戶外直播派對，邀請民眾一同前來戶外觀看，重溫12強賽事的感動，也為本次參賽的台灣隊選手加油。現場將以400吋大螢幕轉播應援，並將提供限量應援加油棒。

本次的轉播活動分別在2月21日至23日共計辦理3場次，台灣隊分別與西班牙、南非及尼加拉瓜進行比賽；2月25日的比賽預計由小組成績第二名對戰小組成績第三名，市府也將視台灣隊的成績決定25日的賽程是否加碼辦理。

嘉市21日起一連三天在中正公園戶外轉播「世界棒球經典賽」資格賽事。（記者丁偉杰攝）嘉市21日起一連三天在中正公園戶外轉播「世界棒球經典賽」資格賽事。（記者丁偉杰攝）

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