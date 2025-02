NBA》超鬼神！40歲詹姆斯比肩「籃球之神」壯舉 還寫史上第1人紀錄

詹姆斯。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕40歲的詹姆斯(LeBron James)今日拚老命,繳出42分、17籃板、8助攻鬼神表現,幫助湖人以120:112擊敗勇士,美媒點出他的鬼神紀錄。

詹姆斯此役火力大爆發,出賽38分02秒,全場25投14中、包括射進6顆三分彈,外加罰進8球,轟下本季新高42分,另有17籃板、8助攻、1抄截、1阻攻。

數據指出,詹姆斯比肩「籃球之神」喬丹(Michael Jordan),成為史上唯二在年滿40歲後,單場能轟破40分的選手,寫下超狂壯舉。

賽後被問及齊名喬丹紀錄的感想時,詹姆斯打趣說道:「我覺得我老了...我現在需要喝杯酒,然後好好睡一覺,這就是我的想法。」

此外《StatMuse》表示,此戰之前,從未有年滿30歲的球員單場繳出至少「30分、15籃板、5助攻、投進5記外線」,直到40歲的詹姆斯今日達成這些數據,榮膺史上第一人。

LEBRON'S DOMINANCE CONTINUES



42 PTS (season high)

17 REB

8 AST

6 3PM



He joins Michael Jordan as the ONLY players 40 years or older to record 40+ PTS in a game! pic.twitter.com/md8lUfzvdd