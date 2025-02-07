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NBA》超鬼神！40歲詹姆斯比肩「籃球之神」壯舉 還寫史上第1人紀錄

2025/02/07 15:15

詹姆斯。（USA TODAY Sports）詹姆斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心/綜合報導〕40歲的詹姆斯（LeBron James）今日拚老命，繳出42分、17籃板、8助攻鬼神表現，幫助湖人以120：112擊敗勇士，美媒點出他的鬼神紀錄。

詹姆斯此役火力大爆發，出賽38分02秒，全場25投14中、包括射進6顆三分彈，外加罰進8球，轟下本季新高42分，另有17籃板、8助攻、1抄截、1阻攻。

數據指出，詹姆斯比肩「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），成為史上唯二在年滿40歲後，單場能轟破40分的選手，寫下超狂壯舉。

賽後被問及齊名喬丹紀錄的感想時，詹姆斯打趣說道：「我覺得我老了...我現在需要喝杯酒，然後好好睡一覺，這就是我的想法。」

此外《StatMuse》表示，此戰之前，從未有年滿30歲的球員單場繳出至少「30分、15籃板、5助攻、投進5記外線」，直到40歲的詹姆斯今日達成這些數據，榮膺史上第一人。

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