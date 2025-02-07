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NBA》點名太陽是交易大限「超級大輸家」！ 美媒：恐有禿鷹盤旋

2025/02/07 16:15

杜蘭特被捲入交易傳聞，最終仍續留太陽。（資料照）杜蘭特被捲入交易傳聞，最終仍續留太陽。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕NBA交易大限在今天截止，《Yahoo Sports》寫手德文（Dan Devine）撰文總結今年的贏家與輸家，並特地點出未能延攬「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的鳳凰城太陽隊，是本季的「超級無敵大輸家」。

太陽在近期不斷傳出打算網羅巴特勒，巴特勒本人也表達願意加盟太陽意願，但最終交易未能完成，巴特勒前進勇士，而太陽僅靠著數個小交易，網羅黃蜂中鋒理查斯（Nick Richards），並丟籤來清掉被冷凍的諾基奇（Jusuf Nurkic），換得馬丁（Cody Martin）與米西奇（Vasilije Micic）。

戴文點出太陽之所以是超級無敵大輸家的原因，是畢爾（Bradley Beal）還在，但他沒有巴特勒好，且他薪水還比巴特勒高、合約比較長、還有霸王條款可以拒絕任何交易，這讓他的交易價值相當低，而最終畢爾也續留太陽。

而太陽還在傳出未能賣掉畢爾後，打算拍賣陣中大哥杜蘭特（Kevin Durant），有消息提到，原本交易已經談妥，但杜蘭特本人在得知此事後感到震驚同時無意重返勇士，老闆也尊重他的意願懸崖勒馬（因杜蘭特沒有霸王條款），戴文指出，讓陣中合約快到期的巨星感到震驚，並不是個好事情。

戴文總結，太陽在經過了一系列的操作後，不僅失去主要交易目標，還被戰績相仿的勇士拿走，更讓陣中老大哥杜蘭特不太高興。且交易大限也沒有太多的補強，可能只有馬丁稍微有用。再加上近期球隊5戰1勝，甚至傳出休息室氣氛不佳、對未來不安的言論，還讓自己陷入杜蘭特的倒數計時，目前太陽或許還會感覺有禿鷹在頭上盤旋，來詢問陣中另一位球星布克（Devin Booker）。

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