日職》12強輸台灣要練投 辰己涼介飆152公里遭樂天總管判不合格

日本隊辰己涼介。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲球星辰己涼介去年代表日本隊參加世界棒球12強賽，他曾喊出「輸給台灣就改當投手」的豪語引發熱議論。辰己涼介今天在春訓期間進牛棚練投，還飆出最快152公里的速球。但樂天總經理石井一久用戰力外測試會（Tryout）的標準來說，辰己涼介是不合格。

辰己涼介今天穿著樂天40歲名投岸孝之的11號球衣到牛棚練投，最快丟到152公里，連樂天球團老闆三木谷浩史、石井一久都到場觀看。

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《日刊體育》報導，對於辰己涼介的牛棚練投，石井一久表示，「很遺憾是不合格，實際看他投球後發現是『4球肩』，讓人擔憂他是否能用4球投完一局。因此，決定暫時中止二刀流的合約。」石井一久認為，要辰己涼介專注野手的發展。

《日刊體育》指出，辰己涼介投完4球後的球威下滑，因此石井一久給出嚴厲的評價。石井表示，「希望他增加一些耐久力。」石井一久強調是「暫時」中止投打二刀流的可能性，他提到，「首先要先從跑步開始。」

三木谷浩史曾提議要與辰己涼介簽訂「二刀流」合約，石井一久對此說，「我覺得現在還太早。」

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