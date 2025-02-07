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運動部》談運動文化政策 周思齊拋運動文物可借鏡藝術銀行制度

2025/02/07 16:16

立委陳培瑜、吳沛憶7日舉行「『全新的』X『全民的』運動部願景座談系列3——運動文化政策」座談會。（記者李文馨攝）立委陳培瑜、吳沛憶7日舉行「『全新的』X『全民的』運動部願景座談系列3——運動文化政策」座談會。（記者李文馨攝）

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委陳培瑜、吳沛憶今（7日）舉辦運動文化政策座談會，與會的退役的中職球星周思齊表示，過去有太多前輩的珍貴體育文物，隨著他們的凋零消逝，或是被放在意想不到的地方；他建議，未來在形塑運動文化的體育文物典藏上，可參考文化部的藝術銀行制度，讓台灣的體育文物可以更有價值。

陳培瑜表示，未來運動部的業務分工中，應考慮以「運動文化資源司」的高度，設計建立台灣運動文化的機制，並且作為未來運動博物館設置的主責單位；吳沛憶強調，運動部不應再迴避運動博物館的設置議題，運動部應該要是「全民的」運動部，如何更有高度與前瞻性的打造屬於台灣的運動文化認同是重點。

成大歷史系教授謝仕淵表示，台灣需要一座國家運動博物館，一座符合21世紀思維、展現台灣特色，彰顯體育部格局的運動博物館，並提到博物館應彰顯認同的文化國力、產業的經濟國力、研發的科技國力以及公民的社會國力。

周思齊表示，台灣過去有太多前輩的珍貴體育文物，都隨著他們的凋零，被家人處理掉，或是消逝在歷史中，又或是被放在大家意想不到的地方；他舉例，郭源治的球衣、楊傳廣羅馬奧運的獎牌都放在台東史前文化博物館，這讓他困惑，「是否也有很多前輩的器物被遺忘在其他角落？」

周思齊建議，運動部可參考文化部「藝術銀行」的制度概念，讓未來對於運動文物的收藏，不只是捐贈，也可以讓這些文物透過類似藝術銀行的方式，由國家去做鑑價、收購、租借展示的可能，讓台灣的體育文物可以更有價值，並結合運動發展基金，比照文化部在藝術銀行上透過專業團隊的媒合，或許可以開創另一個不同的可能。

愛爾達體育台台長謝思毅表示，轉播服務不只是運動產業的需求，如何讓影像的保存與使用，可以在商用授權期間之後能繼續被思考，甚至搭配未來的運動博物館的呈現，都是做為一個從業人員與運動迷期待政府可以有進一步思考的面向。

知名球評也是暢銷專書作家石明謹則認為，將運動文化業務放在運動產業科技司，本身就是極其狹隘的設計，若未來能以「運動文化資源司」的高度，結合不只是出版、典藏、博物館甚至是紀錄片的方式，以不同的媒介、不以營利，而是以運動文化價值為出發點去累積署於台灣的運動敘事，這才是真正能夠重塑台灣運動文化的開始。

運動紀錄片製片陳嘉珮表示，運動員值得被記錄的，不只是比賽的當下，從選手的日常、訓練其實都能透過影像讓選手的價值被看見；知名足球專書作家林欣楷認為，未來在運動部成立後，是否能翻轉目前資源錯置的困境，調整政策，將會是運動文化是否能在台灣被重新看見的關鍵。

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