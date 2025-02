NBA》疑8秒違例未吹讓勇士教頭柯爾爆氣 他坦言這非輸球原因

勇士總教練柯爾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在客場以112比120敗給湖人,此戰紫金大軍在關鍵時刻疑似出現8秒違例,但裁判沒有吹判,讓勇士球員和教練都感到不滿。勇士總教練柯爾(Steve Kerr)賽後表示,「我看到一個8秒違例,這很明顯,所以很失望沒有吹判。」

此戰第四節剩下約50多秒的時候,當時勇士只落後6分,湖人後衛文森(Gabe Vincent)持球要過半場,勇士後衛希爾德(Buddy Hield)試著要抄球,勇士新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)也過來包夾防守,文森趕緊把球傳給「詹皇」詹姆斯(LeBron James),但疑似出現8秒違例,讓勇士隊相當不滿,明星前鋒D.格林(Draymond Green)和柯爾都向裁判抱怨。

柯爾強調這個8秒違例沒有吹判不是勇士輸球的原因,「當你讓對手跑出長傳快攻,白白送對手10分,毫無防守意識,你不值得贏得比賽。我喜歡我們下半場的奮鬥,喜歡這些傢伙的競爭方式。接下來的賽季,我們要保持這樣的方式。」

柯爾認為,勇士隊需要提高防守意識,避免讓對手輕易得分,「他們今晚有36次罰球,讓對手有太多輕易得分的機會,而這正是比賽的關鍵。」

金州大軍輸球後吞下近4戰第3敗,目前戰績25勝26敗、勝率跌破五成,暫居西部第11名。

Steve Kerr and the Warriors couldn’t believe there wasn’t an 8 second violation

pic.twitter.com/gdt0km5JQz