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NBA》疑8秒違例未吹讓勇士教頭柯爾爆氣 他坦言這非輸球原因

2025/02/07 17:26

勇士總教練柯爾。（美聯社）勇士總教練柯爾。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在客場以112比120敗給湖人，此戰紫金大軍在關鍵時刻疑似出現8秒違例，但裁判沒有吹判，讓勇士球員和教練都感到不滿。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示，「我看到一個8秒違例，這很明顯，所以很失望沒有吹判。」

此戰第四節剩下約50多秒的時候，當時勇士只落後6分，湖人後衛文森（Gabe Vincent）持球要過半場，勇士後衛希爾德（Buddy Hield）試著要抄球，勇士新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也過來包夾防守，文森趕緊把球傳給「詹皇」詹姆斯（LeBron James），但疑似出現8秒違例，讓勇士隊相當不滿，明星前鋒D.格林（Draymond Green）和柯爾都向裁判抱怨。

柯爾強調這個8秒違例沒有吹判不是勇士輸球的原因，「當你讓對手跑出長傳快攻，白白送對手10分，毫無防守意識，你不值得贏得比賽。我喜歡我們下半場的奮鬥，喜歡這些傢伙的競爭方式。接下來的賽季，我們要保持這樣的方式。」

柯爾認為，勇士隊需要提高防守意識，避免讓對手輕易得分，「他們今晚有36次罰球，讓對手有太多輕易得分的機會，而這正是比賽的關鍵。」

金州大軍輸球後吞下近4戰第3敗，目前戰績25勝26敗、勝率跌破五成，暫居西部第11名。

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