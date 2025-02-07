WTT大滿貫》直落三不敵中國「雙曼組合」 鄭怡靜/李昱諄無緣連兩年爭冠

李昱諄（左）、鄭怡靜在女雙四強賽不敵中國組合，無緣爭冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的「諄靜組合」鄭怡靜/李昱諄，今天在2025年WTT新加坡大滿貫賽女雙四強賽，以0:3不敵中國「雙曼組合」王曼昱/蒯曼，無緣連續兩年挺進冠軍戰。

鄭怡靜/李昱諄去年在新加坡大滿貫賽一路殺進決賽，才以0:3敗給中國的陳夢/王曼昱，締造台灣女雙在大滿貫賽最佳戰績。

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王曼昱、蒯曼去年在中國大滿貫賽首度搭檔，但在16強賽不敵中國新生代組合縱歌曼/覃予萱，這次新加坡站只是兩人第二度聯手。

面對單打實力出眾的王曼昱/蒯曼，名列第2種子的鄭怡靜/李昱諄首局在4平時，頻頻被蒯曼打穿防線，比分很快被拉開，7:11失守。

第2局，諄靜組合無謂失誤偏多，開局就陷入1:5落後，最終3:11再丟1局。

中國組合在第3局失誤也增多，諄靜組合把握機會一路領先，可惜在8:6時出現亂流，即使喊出暫停也未能止血，一口氣連丟5分，8:11遭逆轉。

另一場女雙4強賽，中國頭號種子孫穎莎/王藝迪，以11:9、11:7、11:8解決羅馬尼亞女將史佐克絲和奧地利一姐波卡諾娃的跨國組合，女雙冠軍也提前落入中國隊囊中。

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