MLB》太空人加價也無法挽留？ 傳明星三壘手柏格曼想要6年大約

太空人明星三壘手柏格曼。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季成為自由球員的太空人明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）至今尚未找到下家，先前有消息指出他已經收到複數個6年合約報價，而根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，太空人在加價後可能也沒辦法將他給簽回。

報導指出，一位太空人職員透露，球團先前已經提出一份6年1.56億美元的合約，海曼表示，太空人目前已經把合約金額再提高，但並沒有大幅提升，根據《KPRC 2》的亞歷山大（Ari Alexander）指出，這份報價恐怕還沒辦法讓柏格曼點頭。

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老虎在本週以2年3500萬美元簽回佛雷爾提（Jack Flaherty）後，傳出將目標轉向柏格曼，而藍鳥也有三壘手的需求，紅襪也展現對柏格曼的興趣。不過《波士頓環球報》記者史皮爾（Alex Speier）提到，紅襪不願意出超過4年的合約，同時紅襪也同時在考慮艾倫納多（Nolan Arenado）的交易案，但大聯盟記者登頓（John Denton）指出，紅襪可能更願意簽下柏格曼而非交易來艾倫納多。

近期佛雷爾提與阿隆索（Pete Alonso）都簽下短約，但柏格曼預計不會和他們一樣，因為他希望尋求一張長約，其經紀人波拉斯（Scott Boras）上個月也曾說過一樣的話。海曼更提到，儘管柏格曼已經收到一些短約，但預期他還是會簽下至少6年合約。

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