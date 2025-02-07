晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》太空人加價也無法挽留？ 傳明星三壘手柏格曼想要6年大約

2025/02/07 17:12

太空人明星三壘手柏格曼。（資料照）太空人明星三壘手柏格曼。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季成為自由球員的太空人明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）至今尚未找到下家，先前有消息指出他已經收到複數個6年合約報價，而根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，太空人在加價後可能也沒辦法將他給簽回。

報導指出，一位太空人職員透露，球團先前已經提出一份6年1.56億美元的合約，海曼表示，太空人目前已經把合約金額再提高，但並沒有大幅提升，根據《KPRC 2》的亞歷山大（Ari Alexander）指出，這份報價恐怕還沒辦法讓柏格曼點頭。

老虎在本週以2年3500萬美元簽回佛雷爾提（Jack Flaherty）後，傳出將目標轉向柏格曼，而藍鳥也有三壘手的需求，紅襪也展現對柏格曼的興趣。不過《波士頓環球報》記者史皮爾（Alex Speier）提到，紅襪不願意出超過4年的合約，同時紅襪也同時在考慮艾倫納多（Nolan Arenado）的交易案，但大聯盟記者登頓（John Denton）指出，紅襪可能更願意簽下柏格曼而非交易來艾倫納多。

近期佛雷爾提與阿隆索（Pete Alonso）都簽下短約，但柏格曼預計不會和他們一樣，因為他希望尋求一張長約，其經紀人波拉斯（Scott Boras）上個月也曾說過一樣的話。海曼更提到，儘管柏格曼已經收到一些短約，但預期他還是會簽下至少6年合約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中