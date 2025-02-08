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WTT大滿貫林昀儒/高承睿強碰中國組合拚冠 今日賽事預告與轉播

2025/02/08 06:58

林昀儒（後）、高承睿（前）。（取自WTT官網）林昀儒（後）、高承睿（前）。（取自WTT官網）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場賽事轉播，第一場是公鹿對決老鷹，亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）對上T.楊恩（Trae Young），哪一位球星能幫助球隊取勝呢?第二場是暴龍對上雷霆，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）能否幫助雷霆拿下近期的4連勝呢?第三場是爵士對決太陽，太陽近期已經吞下3連敗，杜蘭特（Kevin Durant）是否能幫助球隊中止連敗呢?記得收看轉播囉!

桌球部分，今日將迎來男雙決賽，台灣組合林昀儒/高承睿將對決中國的王楚欽/林詩棟，他們能否擊敗強敵拿下冠軍呢?記得鎖定轉播囉!

NBA

08:30 公鹿@老鷹 緯來體育

09:00 暴龍@雷霆 愛爾達體育1台

11:00 爵士@太陽 緯來體育

TPBL

19:00 國王@雲豹 緯來體育

HBL

12:00 永仁高中 VS 淡水商工

13:40 永平高中 VS 普門中學

15:20 南山高中 VS 北一女中

17:00 南山高中 VS 光復高中

18:40 能仁家商 VS 東泰高中

轉播:愛爾達體育3台

桌球

13:00 新加坡站 男雙決賽

14:00 新加坡站 女單四強

轉播:愛爾達體育4台

PLG

19:00 鋼鐵人@獵鷹 民視第一台

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