NBA》他是非常適合湖人的球員！ 瑞迪克受訪談對新同學的規劃

威廉斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕湖人在交易截止日前，除換得明星後衛東契奇（Luka Doncic）外，他們還成功從黃蜂交易來優質中鋒威廉斯（Mark Williams），對此總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天賽後談到對於威廉斯的看法。

瑞迪克在受訪時表示：「我在威廉斯要準備參與NBA選秀時就注意到他了，當時他正在杜克大學打球，這幾年來我從各個管道都聽到大家說他有多好，無論是他的品格、籃球智商等等，我覺得他會是個非常適合湖人的球員，同時也會是球隊未來的好選擇。」

請繼續往下閱讀...

此外瑞迪克也談到了接下來對於威廉斯的規劃：「我認為以東契奇的打球方式，擁有多位能夠與他搭配的內線球員對球隊來說會非常有利。威廉斯是一位能帶來禁區威脅的先發級中鋒，但我覺得教練團現在仍有很多工作要做，包括幫助威廉斯在掩護、進攻決策和防守端上變得更好，但我們對於他的品格、職業道德和籃球智商非常有信心，相信他會成為一個對我們來說非常有用的球員。」

威廉斯在他NBA三年的職業生涯中，一直遭受傷病困擾，本賽季更是因腳傷缺席了開季大約一個多月的比賽，但他後續在健康回歸的23場比賽中，繳出場均15.6分、9.6籃板、2.5助攻和1.2阻攻的好成績，他的加入絕對能讓湖人原本薄弱的禁區戰力帶來不小的提升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法