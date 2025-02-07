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HBL》衛冕軍北一女打敗永平拿2連勝 教練賽後超氣！

2025/02/07 17:00

北一女勝永平高中。（記者塗建榮攝）北一女勝永平高中。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕尋求2連霸的北一女中在113學年HBL女子甲級8強賽首場就不敵永仁高中，衛冕軍也重新振作，今天以87：71打敗永平高中，戰績2勝1敗，想要前進台北小巨蛋依舊是指日可待。

北一女上季以14連勝不敗之姿奪隊史第2冠，本屆預賽5場也是全勝，帶著跨季19連勝踏上8強舞台，想不到首場就踢到鐵板。教練駱燕萍表示，該役輸球對球隊也不是壞事，可以發覺球員的缺點，並設法改進。

北一女輸掉首場後，前役大勝苗栗高商開胡，不過今天遇上永平卻陷入苦戰，還好第四節25：13攻勢還是收下勝利，只是駱燕萍對球員表現十分不滿意，賽後相當生氣，並在休息室給予球員嚴厲教導，她希望球員能在場上多進行溝通，以及太多小細節做錯，必須趕快進行修正。

北一女此仗得分最多是陳柔安15分，潘陳家姍繳出12分、6籃板及7助攻，張善筑13分、10籃板。

至於永平張宇婕今天投進8顆三分球，進帳29分，馮佳萍挹注21分，永平還是未能扳倒衛冕軍，在8強尚未贏球吞下3連敗。

另外，永仁高中本屆預賽跌跌撞撞，通過外卡賽才晉級8強，如今8強賽前兩場連續戰勝上屆冠軍北一女、亞軍普門，永仁今天再以71：66打敗上屆季軍陽明，重返4強近在咫尺。

陳柔安。（記者塗建榮攝）陳柔安。（記者塗建榮攝）

潘陳家姍。（記者塗建榮攝）潘陳家姍。（記者塗建榮攝）

張宇婕。（記者塗建榮攝）張宇婕。（記者塗建榮攝）

馮佳萍。（記者塗建榮攝）馮佳萍。（記者塗建榮攝）

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