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MLB》大谷天使時期一半薪水遭盜取！法官完全不信水原求情說詞

2025/02/07 19:32

水原一平。（法新社）水原一平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平遭前任專屬翻譯水原一平竊取近1700萬美元，美國加州聖塔安娜（Santa Ana）聯邦法院今天判處4年9個月刑期。美國聯邦地區法院法官W·霍爾科姆（John W. Holcomb）直言完全不信水原的求情說詞。

《美聯社》報導，美國聯邦法院判處水原一平要支付1800萬美元的賠償金，其中有近1700萬美元要還給大谷翔平，其餘部分則是支付給美國國稅局（IRS）。水原一平將在刑期結束後接受3年的獄後監督。

「在我來看，這1700萬美元的竊案規模之大，這數字令人震驚。」霍爾科姆今天在宣布判決時表示，許多人一生中都賺不到這樣的金額，「我希望水原先生能償還這筆錢，但這還有待觀察。」

美國聯邦檢察官J.米契爾（Jeff Mitchell）指出，水原一平盜取的金額約占大谷翔平在天使隊期間的一半薪水，而且造成的傷害不止於此，「對大谷先生來說，最嚴重的傷害是他的聲譽受損，而且可能永遠無法完全修復。」

水原一平。（法新社）水原一平。（法新社）

水原一平的辯護律師G.佛里曼（Michael G. Freedman）日前提交給法官的一封信，希望能減刑18個月。水原稱為大谷翔平工作幾乎沒有休息時間、薪水也很低，包含必須住在大谷住家附近，還要在休賽季隨大谷前往日本時租房，這些花費讓他很難維持生計，還把自己的犯罪歸咎於「長期」的賭博成癮。

美國檢方反駁水原方的說法，指出水原一平在2023年賺25萬美元，同時從大谷翔平身上偷走數百萬美元，他在2022年也賺8.5萬美元。檢方指出，水原沒有貸款、車貸和租賃費用，因為他是用大谷的簽帳金融卡支付房租，大谷還給水原一輛保時捷轎車。

《洛杉磯時報》報導，在量刑聽證會上，W·霍爾科姆表示，水原的信件削弱其律師為他爭取減刑的辯護，並指出這封信「充滿虛假陳述和不作為，而且是重要事實的不作為。」W·霍爾科姆說，「我完全不予採信。」

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