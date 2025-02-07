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HBL》172公分籃板王！「小巨人」幸宇勝吃止痛藥率南湖打敗松山

2025/02/07 18:40

南湖高中贏球。（記者塗建榮攝）南湖高中贏球。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕172公分的南湖高中「小巨人」幸宇勝賽前需要吃止痛藥才能上陣，今天終於找到與傷共存的方法，整場飛奔、狂抓籃板，繳出22分、13籃板，帶領南湖以84：76打敗松山高中，增添前進4強的機會。

擁有驚人彈性的幸宇勝不僅能灌籃，更能提前預判籃板的落點，他本季場均能抓下9.9籃板，成為球隊籃板王。教練王浩森表示，幸宇勝搶籃板相當有一套，「我都以為他是300公分！」

只是，幸宇勝在8強前夕右腳踝受傷，所以前兩場表現平平，他透露，由於腳真的很痛，必須吃止痛藥才能上場，前兩場也有點使不上力，不過此仗面對松山就比較知道如何跟傷勢共存，也更能放膽在場上拚命。

值得一提的是，幸宇勝還有一雙大腳，平時都穿11號球鞋，他笑說，「可能是腳比較大，所以底盤比較穩，也能跳比較高。」幸宇勝很意外能戰勝松山，不過有這場勝利後，對於爭取4強資格有更有信心。

另外，幸宇勝向來熱機相當快速，因此本季都從板凳出發，只要一上場就能在攻守都帶給球隊能量，更是王浩森調度上的活棋。南湖此仗除了幸宇勝，周佑承也繳出20分、5籃板及6助攻，射手蔡學墉投進5顆三分球、貢獻15分，張凱恩斬獲13分。

南湖雖然8強首戰2分差不敵衛冕軍南山高中，再來也接連戰勝東泰高中、松山，戰績2勝1敗，有機會自104學年後再度前進4強。

南湖高中幸宇勝。（記者塗建榮攝）南湖高中幸宇勝。（記者塗建榮攝）

南湖高中幸宇勝。（記者塗建榮攝）南湖高中幸宇勝。（記者塗建榮攝）

南湖高中周佑承。（記者塗建榮攝）南湖高中周佑承。（記者塗建榮攝）

南湖高中周佑承。（記者塗建榮攝）南湖高中周佑承。（記者塗建榮攝）

南湖高中蔡學墉。（記者塗建榮攝）南湖高中蔡學墉。（記者塗建榮攝）

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