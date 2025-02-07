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WTT大滿貫》8強賽不敵剋星林詩棟 林昀儒「碎石計畫」再度失敗

2025/02/07 19:14

林昀儒在男單8強戰不敵中國名將林詩棟，吞下對戰6連敗。（取自WTT官網）林昀儒在男單8強戰不敵中國名將林詩棟，吞下對戰6連敗。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT新加坡大滿貫賽男單8強戰，以1:4不敵世界排名第2的中國「小石頭」林詩棟，苦吞對戰6連敗，「碎石計畫」再度宣告失敗，只能期待下一次再來挑戰。

林昀儒過去和林詩棟交手5次，勝場還沒開胡，且光是去年就輸了4次，包括最近一次的法蘭克福冠軍賽，小林也以直落四落敗，衛冕失敗。

今天再度過招，林詩棟首局很快就進入狀況，正、反手拍都得心應手，林昀儒開局就陷入1:6劣勢，2:11繳械。

第2局，林昀儒做出調整，並改變發球策略，6:1強勢開局後，11:5扳回一城。

第3局，林昀儒在6:9落後下一路追到9:10，不料，關鍵時刻，林詩棟接發球出現幸運的擦網球，小林9:11輸得無奈。

勝負分水嶺則是第4局，林昀儒在3:4落後時叫出暫停，重回比賽後連續攻擊得手，以7:5反超，但接下來兩顆發球小林都沒把握住，氣勢也急轉直下，一口氣連丟6分，7:11讓出，也將自己置於局數1:3落後的險境。

士氣受挫的林昀儒，第5局又在3平時連掉5分，但他並未放棄，偷長球得手後連得3分，迫使對手叫出暫停。

只是恢復比賽後，林昀儒連續正手回擊失誤，再丟3分，6:11吞下敗仗。

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