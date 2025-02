NBA》剛在灣區租屋就遇18小時換3隊 施洛德還對勇士「3Q」有意見

施洛德。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士本季從籃網換來的後衛施洛德(Dennis Schroder),在短短18小時內換3隊,先是被送至爵士,再被爵士交易至活塞。勇士官方社群媒體Instagram上發文感謝施洛德等人為灣區大軍的付出,也讓施洛德有些意見。

勇士昨天發動多隊大交易換來「士官長」巴特勒(Jimmy Butler),送出威金斯(Andrew Wiggins)、安德森(Kyle Anderson)、施洛德、沃特斯(Lindy Waters III)、以及一枚受保護的首輪籤。

勇士官方IG昨天用單篇發文感謝威金斯,接著用一篇文感謝安德森、施洛德、沃特斯為球隊的付出。施洛德也用IG回文,「我不值得用一篇文發嗎?還是謝謝啦。」

此外,《ESPN》記者史皮爾斯(Marc J. Spears)昨天在社群媒體發文提到,這對施洛德來說是瘋狂的18小時,施洛德在猶他做勇士隊賽前訓練,他在淋浴時被叫出來,得知被交易至爵士,「他最近在舊金山簽了一份租約,預計自己會留在金州。爵士不想要施洛德,現在施洛德正前往底特律(活塞)。」

「歐陸金童」東契奇(Luka Doncic)日前被獨行俠送至湖人的驚天交易案震撼籃壇,施洛德曾在受訪時對此稱這像是現代奴隸制,「即使你有合約,所有人還是可以決定你要去哪。」

