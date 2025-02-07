MiLB》台灣二刀流最新評價出爐！ 林盛恩排紅人農場第11名

林盛恩今天在實戰打席練習登板，最快球速153公里。（記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅人小聯盟的台灣二刀流好手林盛恩，目前正在台灣為世界棒球經典賽資格賽備戰當中，而近期由《The Athletic》選秀專家勞爾（Keith Law）釋出的紅人農場排名當中，林盛恩被列在第11名。

勞爾提到，林盛恩是來自台灣的新秀，去年只有上場打擊，在亞利桑那基地聯盟（Arizona Complex League）繳出.308/.418/.419的打擊三圍，被三振率31.6%。

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儘管在打擊區有著尚可的表現，球探仍認為林盛恩的未來會是在投手丘上，有望成為輪值中段的選手，甚至更好。勞爾提到目前林盛恩有三個球種，90英哩左右的速球，曲球以及變速球，三顆球都有至少平均以上的水準。在機制上，勞爾認為他現在短促且具有爆發力，簡單且充滿運動能力的投球機制，以及以目前年紀而言令人印象深刻的控球力，都在指導聯盟（Instructional League）時讓球探眼睛為之一亮。

今年賽季林盛恩將會開始上丘投球，或許也會做為指定打擊吃掉一些打席，但勞爾再次申明他的未來很明顯會是在投手丘上。

文末提到林盛恩有入選今年世界棒球經典賽資格賽台灣隊，而今天林盛恩在大巨蛋首次進行實戰投打練習，最快球速來到153公里（95英哩），他表示希望能夠在賽前調整到157公里（約97.5英哩）。

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